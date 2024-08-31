NYT: Киев допускает, что украинский ЗРК Patriot мог сбить истребитель F-16

Киев допускает, что американский истребитель F-16, переданный украинской армии, был сбит с помощью ЗРК Patriot самих ВСУ, сообщает газета The New York Times со ссылкой на западного чиновника, знакомого с деталями предварительно расследования.
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