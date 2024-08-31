Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 133 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    На себя взяточника и предателя пусть посмотрит!У Зеленского приг...
  • Eduard
    А Украина самозванная страна!У Зеленского приг...
  • Eduard
    Никто Клоуну ничего не должен,это просроченый Придурок!У Зеленского приг...

NYT: Киев допускает, что украинский ЗРК Patriot мог сбить истребитель F-16

NYT: Киев допускает, что украинский ЗРК Patriot мог сбить истребитель F-16

Киев допускает, что американский истребитель F-16, переданный украинской армии, был сбит с помощью ЗРК Patriot самих ВСУ, сообщает газета The New York Times со ссылкой на западного чиновника, знакомого с деталями предварительно расследования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх