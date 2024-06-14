Детские оздоровительные лагеря начали свою работу в Мангистау

В Мангистауской области функционируют 3 летних оздоровительных загородных лагеря. В частности, лагерь «Акбобек» на территории Кендерли в Жанаозене в первую смену охватит 250 детей, а лагерь «Фламинго» в течение лета через «Қазақстан қолдау қоры» охватит в общей сложности 1200 детей.