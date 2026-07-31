Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Прощай, Бахром! Мигранта, выгнавшего из такси ветерана-инвалида, депортировали из России

Прощай, Бахром! Мигранта, выгнавшего из такси ветерана-инвалида, депортировали из России

Есть особая категория людей, которые искренне верят, что закон — это такая тонкая паутинка, которую можно разорвать одним резким движением, если ты достаточно нагл и чувствуешь за спиной поддержку диаспоры или корпоративного безразличия.

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