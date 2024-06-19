В Прикамье жители смогут заниматься с тренером во дворе своего дома

Первые занятия стартовали 15 июня.В Пермском крае стартовал третий этап регионального проекта «Тренер нашего двора», в рамках которого жители могут бесплатно заниматься спортом на открытых площадках под руководством опытных инструкторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии