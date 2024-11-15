Упоминание Grove Street Games было убрано с главного экрана GTA: The Trilogy Grand Theft Auto: The Trilog...

Упоминание Grove Street Games было убрано с главного экрана GTA: The TrilogyGrand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, коллекция, включающая в себя ремастерированные GTA III, Vice City и San Andreas, была разработана студией под названием Grove Street Games.
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