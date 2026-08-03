"Здоровая злость" Сергея Лаврова. Наконец, это сказано вслух

Вадим Лебедев

Через Украину и Иран - надо что бы рухнул запад и ещё на сто лет заткнулся. Всех наших бывших, висевших на нашей шее - отсечь, а всех кто хочет с нами... развиваться. И пора уже отходить от курса капитализма. Иначе... мы развалимся. Ситуация в стране - где кучка избранных жирует... а остальные выживают - рано или поздно приведёт к краху.