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Царьград

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"Здоровая злость" Сергея Лаврова. Наконец, это сказано вслух

"Здоровая злость" Сергея Лаврова. Наконец, это сказано вслух

"Здоровая злость" Сергея Лаврова. Наконец, это сказано вслух. На пятом году войны глава МИД России заявил о том, что "ситуация нешуточная", "на нас ополчился весь "цивилизованный мир", цель которого - нанести нашей стране "стратегическое поражение" и вызвать раскол в внутри государства.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Через Украину и Иран - надо что бы рухнул запад и ещё на сто лет заткнулся.  Всех наших бывших, висевших на нашей шее -  отсечь, а всех кто хочет с нами... развиваться.  И пора уже отходить от курса капитализма.  Иначе... мы развалимся.  Ситуация в стране - где кучка избранных жирует... а остальные выживают - рано или поздно приведёт к краху.
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