"Здоровая злость" Сергея Лаврова. Наконец, это сказано вслух. На пятом году войны глава МИД России заявил о том, что "ситуация нешуточная", "на нас ополчился весь "цивилизованный мир", цель которого - нанести нашей стране "стратегическое поражение" и вызвать раскол в внутри государства.
"Здоровая злость" Сергея Лаврова. Наконец, это сказано вслух
Комментарии
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Вадим Лебедев
Через Украину и Иран - надо что бы рухнул запад и ещё на сто лет заткнулся. Всех наших бывших, висевших на нашей шее - отсечь, а всех кто хочет с нами... развиваться. И пора уже отходить от курса капитализма. Иначе... мы развалимся. Ситуация в стране - где кучка избранных жирует... а остальные выживают - рано или поздно приведёт к краху.
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