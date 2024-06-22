Новый виток так называемых чисток прошёл в Минобороны – сбылись прогнозы экспертов. Президент отстранил от должностей тех, про кого вот уже не один месяц говорили, что они скоропостижно покинули свои посты, после ряда задержаний и арестов высокопоставленных генералов ведомства.
Тихая революция и финальный штрих: Президент убрал последний костяк Шойгу из Минобороны
Комментарии
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W
Walery
Назовите проворовавшихся в СССР = (1, 2, 3, ... n) и какие традиции к ним применялись, а? Только не пересказывай здесь Солженицына..., Ок!Ё
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15 мин.
ВП
Виктор Петров
Лучше вместо биатлонов колличество и качество танков. Защита от Дронов и колличество наших Дронов. Храм хорошо, только колличество пушек, самолётов, самоходок, тепловизоров и пр.нужнее. А помолиться можно и под небом, быстрее Бог услышит. А то теперь их воровство люди покрывают и собирают на все эти недочёты, чтобы ребятам отправлять. С трудом пишу на литературном. Этих тварей надо в трибунал и далее по законам военного времени, а им должности ищут.
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10 мин.
Виталий Сорокин
Одной Галины Б. достаточно...Зачем тебе 2,3,и тд?
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10 мин.
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