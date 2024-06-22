Тихая революция и финальный штрих: Президент убрал последний костяк Шойгу из Минобороны

ВП

Виктор Петров

Лучше вместо биатлонов колличество и качество танков. Защита от Дронов и колличество наших Дронов. Храм хорошо, только колличество пушек, самолётов, самоходок, тепловизоров и пр.нужнее. А помолиться можно и под небом, быстрее Бог услышит. А то теперь их воровство люди покрывают и собирают на все эти недочёты, чтобы ребятам отправлять. С трудом пишу на литературном. Этих тварей надо в трибунал и далее по законам военного времени, а им должности ищут.