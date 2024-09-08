Эксперты рассказали, как продлить срок службы автомобиля

Важно проводить регулярное техобслуживание, поддерживать шины и тормоза в хорошем состоянии.Чтобы продлить срок службы своего автомобиля, важно проводить регулярное техобслуживание, поддерживать шины и тормоза в хорошем состоянии, а также соблюдать чистоту в салоне.