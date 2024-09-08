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Эксперты рассказали, как продлить срок службы автомобиля

Эксперты рассказали, как продлить срок службы автомобиля

Важно проводить регулярное техобслуживание, поддерживать шины и тормоза в хорошем состоянии.Чтобы продлить срок службы своего автомобиля, важно проводить регулярное техобслуживание, поддерживать шины и тормоза в хорошем состоянии, а также соблюдать чистоту в салоне.

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