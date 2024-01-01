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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарипов о Ковальчуке: «Сложилось впечатление, что Илья где-то втихую играл, а не отдыхал. Он никому не уступает по движению, в том числе молодым»

40-летний нападающий «Спартака» забил два гола в двух матчах Фонбет чемпионата КХЛ. «Я видел его матчи, и у меня сложилось впечатление, что Илья где-то втихую играл, а не отдыхал и не занимался менеджментом.

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