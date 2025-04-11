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Царьград

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Иномарка на Дмитровском шоссе врезалась в остановку: пострадала женщина

Иномарка на Дмитровском шоссе врезалась в остановку: пострадала женщина

На севере Москвы иномарка въехала в остановку на Дмитровском шоссе. Водитель Toyota не справился с управлением, в результате чего пострадала женщина, ожидавшая транспорт.

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