Из-за массированного налета беспилотников более 30 самолетов, направлявшихся в Москву, были перенаправлены в Пулково и Нижегородский аэропорт.
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