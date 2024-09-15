Во Флориде заявили о задержании подозреваемого после покушения на Трампа

Полиция задержала мужчину после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде. Об этом заявил член Палаты представителей штата Флорида Джон Снайдер в соцсети Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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