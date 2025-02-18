Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Евгений Алексеенко
    Эти рынки наверное под крылом наших высоких чиновников,посмотрим,что дальше будет!Автозаки заполняю...
  • Евгений Алексеенко
    Верить ни кому нельзя,это враги РФ.В этот раз у Росс...
  • САША ЛЕПАЕВ
    нашей власти мигранты заплатят и они под прикрытием.за деньги власть что хотите то и сделает. даже жопу подтирать миг...Автозаки заполняю...

Эту хитрость не задушишь, не убьёшь: в военкоматы Украины потянулись специфические «добровольцы»

Эту хитрость не задушишь, не убьёшь: в военкоматы Украины потянулись специфические «добровольцы»

Политнавигатор Некоторые граждане Украины, поверив в скорое успешное окончание переговоров РФ и Украины, спешат мобилизоваться в ВСУ, чтобы получить ветеранский статус, который в будущем должен обеспечить карьерный рост.

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