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Царьград

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На Кубани устранили очаги всех пожаров на турбазах

На Кубани устранили очаги всех пожаров на турбазах

От огня пострадали 68 зданий.На территории Краснодарского края устранили все очаги пожаров, которые начались на туристических базах.

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