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“Отстань от Люды! Иначе я тебя закрою”, – Садальский пригрозил Маковецкому

“Отстань от Люды! Иначе я тебя закрою”, – Садальский пригрозил Маковецкому

Станислав Садальский стал невольным свидетелем потасовки в самолёте между заклятыми врагами Сергеем Маковецким и Людмилой Максаковой, которую сразу предал огласке.

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