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Швентек о проблемах в организации итогового: «Если у ATP все получается, то и у нас должно»

Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала проблемы в организации итогового турнира WTA. По ходу турнира трибуны в Форт-Уорте заполнялись очень плохо.

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