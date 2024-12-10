Найти и обеспечить: в Минобороны на фоне отставок введут должности офицеров-снабженцев

В батальонах Воздушно-десантных войск планируется ввести должности заместителя командира по тылу. Офицеры будут отвечать за снабжение боеприпасами, снаряжением, амуницией и другими материальными средствами.
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