В столкновении четырех машин погибли три человека

В Свердловской области в ходе столкновения четырех машин погибло три человека, в том числе ребенок. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на 109 км федеральной автодороги Екатеринбург- Шадринск-Курган Каменского района.
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