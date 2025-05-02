В столкновении четырех машин погибли три человека

В Свердловской области в ходе столкновения четырех машин погибло три человека, в том числе ребенок. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на 109 км федеральной автодороги Екатеринбург- Шадринск-Курган Каменского района.