РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

321 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Да, Этот покруче дурак будет... Ни одного нормального президента сша а этот идиот.Трамп заявил о по...
  • Иван Иванов
    По моему, самоходный дед отдыхает, тут долбоеб покруче будет,что не заявление то прям шедевр.Рыжее тепло,а не победит...Трамп заявил о по...
  • Zоя Аниканова
    Идиоты, всех своих сынков попрятали, а человека с инвалидностью можно и на "передок". Когда же будет порядок в Армии⁉️⁉️Ослепшего на один...

В столкновении четырех машин погибли три человека

В столкновении четырех машин погибли три человека

В Свердловской области в ходе столкновения четырех машин погибло три человека, в том числе ребенок. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на 109 км федеральной автодороги Екатеринбург- Шадринск-Курган Каменского района.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх