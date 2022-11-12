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Терзич о 2:4 с «Гладбахом»: «К перерыву счет мог быть 3:3. С января «Дортмунд» будет исправляться»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» подвел итоги матча Бундеслиги с «Гладбахом» (2:4). «Эта неделя стала для нас сплошным разочарованием (во вторник «Дортмунд» проиграл «Вольфсбургу» со счетом 0:2 – прим.

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