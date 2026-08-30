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Царьград

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Ученые раскрыли секретный способ сохранить зубы, который применила аристократка 17 века

Ученые раскрыли секретный способ сохранить зубы, который применила аристократка 17 века

Археологи сумели разгадать загадку белозубой улыбки графини XVII века.В 1988 году археологи, проводившие раскопки в замке Лаваль на северо-западе Франции, наткнулись на свинцовый гроб.

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