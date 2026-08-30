Ученые раскрыли секретный способ сохранить зубы, который применила аристократка 17 века

Археологи сумели разгадать загадку белозубой улыбки графини XVII века.В 1988 году археологи, проводившие раскопки в замке Лаваль на северо-западе Франции, наткнулись на свинцовый гроб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Самый циничный сг...
- Самый циничный сг...
- Россия возродила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым