Песков заявил об отсутствии конкретики со стороны Украины по переговорам с Россией

Москва не знает, насколько реалистичны сигналы Киева Российской стороне неизвестно, насколько реалистичны нынешние сигналы в вопросе переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают «Известия».
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