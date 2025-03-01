СМИ: Трамп задумался над прекращением поставок оружия Украине

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок оружия в рамках военной помощи Украине в ответ на заявления Владимира Зеленского в ходе переговоров с американским лидером в Овальном кабинете, завершившихся скандалом.
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