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СМИ: Трамп задумался над прекращением поставок оружия Украине

СМИ: Трамп задумался над прекращением поставок оружия Украине

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок оружия в рамках военной помощи Украине в ответ на заявления Владимира Зеленского в ходе переговоров с американским лидером в Овальном кабинете, завершившихся скандалом.

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