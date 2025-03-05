Запрет на ввоз семей мигрантов в Россию нарушает права мигрантов, считают наши соседи по СНГ

А что насчёт наших прав? О них никто даже не вспоминает. В частности, ни слова о правах россиян, чьи рабочие места занимают мигранты, посол Казахстана Даурен Абаев, заявивший о нарушении прав их семей, не сказал.
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