БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Запрет на ввоз семей мигрантов в Россию нарушает права мигрантов, считают наши соседи по СНГ

Запрет на ввоз семей мигрантов в Россию нарушает права мигрантов, считают наши соседи по СНГ

А что насчёт наших прав? О них никто даже не вспоминает. В частности, ни слова о правах россиян, чьи рабочие места занимают мигранты, посол Казахстана Даурен Абаев, заявивший о нарушении прав их семей, не сказал.

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Андрей Зарубкин
Зачем России лечить, учить, выдавать пособия семьям мигрантов?
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