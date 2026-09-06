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Zero Hedge

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Biggest 'Go Woke, Get Broke' Story Of A Generation: S&P Nukes Nike From Elite Blue-Chip Index

Biggest 'Go Woke, Get Broke' Story Of A Generation: S&P Nukes Nike From Elite Blue-Chip Index

Biggest 'Go Woke, Get Broke' Story Of A Generation: S&P Nukes Nike From Elite Blue-Chip Index S&P Dow Jones Indices announced Friday that Nike is being booted from the S&P 100 after nearly two decades, another sign of how America's most exclusive blue-chip benchmark is being reshaped by the artificial-intelligence spending boom.

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