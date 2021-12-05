В Петербурге провакцинированы от COVID-19 более 700 тыс. горожан старше 60 лет

В пятницу в Северной столице привито первым компонентом вакцины от коронавируса 18 899 человек. Как рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга, всего за сутки выполнена 37 831 инъекция, что сравнимо с максимальными значениями ноября.
В пятницу в Северной столице привито первым компонентом вакцины от коронавируса 18 899 человек. Как рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга, всего за сутки выполнена 37 831 инъекция, что сравнимо с максимальными значениями ноября.
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