Боррель объявил, что решение о поставке танков Украине не было принято из-за позиции ФРГ

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario заявил, что политическое решение о поставке Украине танков до сих не было принято в основном из-за позиции Германии.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario заявил, что политическое решение о поставке Украине танков до сих не было принято в основном из-за позиции Германии.
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