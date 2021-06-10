Русская весна

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Жителям Донбасса нужно немедленно раздать паспорта РФ с вертолёта, — Попов (ВИДЕО)

Жителям Донбасса нужно немедленно раздать паспорта РФ с вертолёта, — Попов (ВИДЕО)

Российский журналист Евгений Попов, известный зрителю по ток-шоу «60 минут», которое ведёт вместе с супругой Ольгой Скабеевой на телеканале «Россия-1», заявил, что всем, кто живёт в Донбассе, нужно немедленно выдать паспорта РФ «с вертолётов».

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Sergey Ivanov
Да не картонки эти дешевые им нужны! Им нужен мир и работа! Остальное они своим трудом добудут. Мужики шахтеры- народ суровый. Ответственный. И висеть на русской шее они не будут. Им только раз помочь надо- обеспечить, чтобы снаряды на головы не падали. Как это сделать- да взять на себя миротворческую миссию. Разместить свои войска на линии разграничения. А на каждый выстрел из винтовки отвечать выстрелом танковой пушки! Когда на кону жизнь- картонка с орлами стоит недорого.

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