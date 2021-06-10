Жителям Донбасса нужно немедленно раздать паспорта РФ с вертолёта, — Попов (ВИДЕО)

Российский журналист Евгений Попов, известный зрителю по ток-шоу «60 минут», которое ведёт вместе с супругой Ольгой Скабеевой на телеканале «Россия-1», заявил, что всем, кто живёт в Донбассе, нужно немедленно выдать паспорта РФ «с вертолётов».