Украинский пленный Султанов: ВСУ испытывают серьезную нехватку личного состава

Пленный военнослужащий украинской армии Вадим Султанов заявил, что многие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку личного состава из-за потерь и дезертирства, поэтому разговоры о попытке перейти весной в наступление среди военных больше не ведутся.