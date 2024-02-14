Украинский пленный Султанов: ВСУ испытывают серьезную нехватку личного состава

Пленный военнослужащий украинской армии Вадим Султанов заявил, что многие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку личного состава из-за потерь и дезертирства, поэтому разговоры о попытке перейти весной в наступление среди военных больше не ведутся.
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