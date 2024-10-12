Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Республике Ингушетия поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства

11 октября в 22 часа в городе Назрани на участке местности, прилегающем к федеральной трассе «Кавказ», неустановленные на данный момент лица, находясь в автомобиле, произвели множественные выстрелы в транспортное средство, в котором находились сотрудники МВД по Республике Ингушетия.