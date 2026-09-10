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Школьное подполье: вскрылись риски самодеятельных подростковых «квартирников красоты»

Школьное подполье: вскрылись риски самодеятельных подростковых «квартирников красоты»

Услуги салонов красоты неуклонно дорожают, а маникюр, педикюр и окраску волос хочется не только взрослым дамам, но и девочкам-подросткам .

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