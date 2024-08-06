Странная мода на номера – с ней хотят бороться

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть вопрос о наказании за отсутствие изображения российского флага на государственных регистрационных знаках автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии