Силач-рекордсмен из Крыма рассказал, как питание и сон влияют на силовые рекорды

Крымский силач Егор Сороколетов, который установил рекорд страны, сдвинув с места седельный тягач с рефрижераторным полуприцепом, рассказал "АиФ Крым", что основа его успеха — базовая силовая подготовка, плюс опыт и знание, как и куда прикладывать силу.
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