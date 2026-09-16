Силач-рекордсмен из Крыма рассказал, как питание и сон влияют на силовые рекорды

Крымский силач Егор Сороколетов, который установил рекорд страны, сдвинув с места седельный тягач с рефрижераторным полуприцепом, рассказал "АиФ Крым", что основа его успеха — базовая силовая подготовка, плюс опыт и знание, как и куда прикладывать силу.