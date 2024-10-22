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"Известия": Минфин России разработал новые меры по обелению рынка драгметаллов

"Известия": Минфин России разработал новые меры по обелению рынка драгметаллов

Министерство финансов России разработало новые меры по "обелению" рынка драгметаллов. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на подготовленный ведомством проект поправок в федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

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