1,6 километра теплового луча проложили на улице Баррикад в Иркутске

В минувший четверг губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации “Сибирское соглашение” (МАСС) Геннадий Гусельников и мэр Иркутска Руслан Болотов посетили площадку реализации крупного инвестиционного проекта.
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