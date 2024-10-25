В Свердловской области остаётся низкий уровень фальшивомонетничества

В Свердловской области уровень фальшивомонетничества остаётся стабильным: за девять месяцев 2024 года в банковской системе выявлено 70 поддельных банкнот, что практически не отличается от аналогичного периода прошлого года (68 фальшивок), рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.