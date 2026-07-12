Принцип Коперника не работает? Новое исследование однородности Вселенной озадачило физиков

Анализ 47 миллионов галактик выявил гигантские неоднородности масштабом в 3 миллиарда световых лет, что заставляет пересмотреть базовые уравнения ЭйнштейнаДанные проекта Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), который недавно завершил крупнейшее картографирование видимой Вселенной, заставили усомниться в одном из фундаментальных положений современной космологии.
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