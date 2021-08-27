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СМИ: Общее число погибших от взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек

СМИ: Общее число погибших от взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек

Общее число погибших от взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек Анна Сафонова Общее количество жертв от террористических атак в аэропорту афганской столицы Кабула, включая погибших американских военнослужащих, превысило 100 человек.

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