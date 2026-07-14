Могила Сталина: какой поступок Шарля де Голля во время визита в Москву поразил высших партийцев

Июнь 1966 года. В Москву с официальным визитом прибывает президент Франции Шарль де Голль — человек, который всего за несколько месяцев до этого объявил о выходе страны из военной структуры НАТО и потребовал вывести с французской земли все американские базы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии