Владимир Путин поговорил с Александром Лукашенко об итогах его визита в Россию

Сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, в ходе которого обсудили результаты недавнего визита белорусского президента в Россию, а также сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, председательство в котором в этом году принадлежит Минску.