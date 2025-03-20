Владимир Путин поговорил с Александром Лукашенко об итогах его визита в Россию

Сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, в ходе которого обсудили результаты недавнего визита белорусского президента в Россию, а также сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, председательство в котором в этом году принадлежит Минску.
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