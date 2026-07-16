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Царьград

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"Ингосстрах" запустил первый полис киберстрахования для бизнеса

"Ингосстрах" запустил первый полис киберстрахования для бизнеса

"Ингосстрах" совместно с 4sec представил полис киберстрахования для малого и среднего бизнеса. Продукт "Кибер-Инго Смарт" обеспечивает финансовую защиту и мониторинг IT-инфраструктуры без необходимости установки дополнительного оборудования.

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