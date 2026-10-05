Душевный романтический рассказ о любви и страсти: Слушай как я дышу

Набережная в октябре пахла остывшей рекой и жареными каштанами. Даниил шёл, засунув руки в карманы куртки, и наушники в его ушах играли то, что давно стало его личным ритуалом — песню, которую он не мог объяснить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым