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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родионенко о выступлениях Листуновой за итальянский клуб: «То, что это возможный шаг к смене гражданства – глупости. У Виктории этого даже в мыслях нет»

Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Ранее стало известно, что 19-летняя спортсменка получила предложение выступать за итальянский клуб Ginnastica Riccione Academy.

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