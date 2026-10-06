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Царьград

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Свердловская область взяла 22 золота на Спартакиаде народов РФ

Свердловская область взяла 22 золота на Спартакиаде народов РФ

Сборная Свердловской области набрала 22 золотые, 16 серебряных и 26 бронзовых медалей на Всероссийской спартакиаде народов России, уступая в неофициальном зачете Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарскому краю.

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