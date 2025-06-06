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Царьград

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Чеченские города могут сменить названия: Госдума рассмотрит законопроект

Чеченские города могут сменить названия: Госдума рассмотрит законопроект

Речь идет о городах Серноводское, Наурская и Шелковская.Три населенных пункта в Чеченской Республике могут быть переименованы в ближайшем будущем.

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