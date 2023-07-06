Украинские силовики захватили корпуса Киево-Печерской лавры

Регина Толстоброва Кошмар какой, чего делают нацисты. отобрать у своих все ценности и вывезти за границу и передать европейцам под предлогом их сохранности.

ШКИПЕР По вашему на всяких чих ,в любой республике бывшего Союза, Путин должен что то предпринимать ? Да не хрена ВВП бывшим ничего не должен , пусть разгребают сами своё дерьмо !