Наш потерянный мир

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Украинские силовики захватили корпуса Киево-Печерской лавры

Украинские силовики захватили корпуса Киево-Печерской лавры

Украинские силовики блокировали корпуса Киево-Печерской лавры. О захвате помещений канонической Украинской православной церкви сообщил адвокат Никита Чекман.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Кошмар какой, чего делают нацисты. отобрать  у своих все ценности и  вывезти за границу  и передать европейцам  под предлогом их сохранности.
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15 час.
ШКИПЕР
По вашему на всяких чих ,в любой республике бывшего Союза, Путин должен что то предпринимать ? Да не хрена ВВП бывшим ничего не должен , пусть разгребают сами своё дерьмо !
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14 час.
И
ИгорьОвчаренко
А Россия  молчит ,как будто это её не касается. Лавра-это Русская Святыня. и защищать её должны все Православные  России. Стыдно за правительство.
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11 час.

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