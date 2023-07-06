Украинские силовики блокировали корпуса Киево-Печерской лавры. О захвате помещений канонической Украинской православной церкви сообщил адвокат Никита Чекман.
Украинские силовики захватили корпуса Киево-Печерской лавры
Комментарии
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Регина Толстоброва
Кошмар какой, чего делают нацисты. отобрать у своих все ценности и вывезти за границу и передать европейцам под предлогом их сохранности.
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15 час.
ШКИПЕР
По вашему на всяких чих ,в любой республике бывшего Союза, Путин должен что то предпринимать ? Да не хрена ВВП бывшим ничего не должен , пусть разгребают сами своё дерьмо !
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14 час.
И
ИгорьОвчаренко
А Россия молчит ,как будто это её не касается. Лавра-это Русская Святыня. и защищать её должны все Православные России. Стыдно за правительство.
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11 час.
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