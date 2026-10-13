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Регионы России

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Верховный суд ДНР заочно приговорил британского наемника к 14 годам строгого режима

Верховный суд ДНР заочно приговорил британского наемника к 14 годам строгого режима

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил 31-летнего гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Александра Мосса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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