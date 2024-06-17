Соратника Залужного обвинили в вымогательстве денег у бойцов за перевод в тыл

Государственное бюро расследований Украины начало расследование о вымогательстве взяток у находящихся на передовой бойцов ВСУ, передаёт украинское издание «Главком» со ссылкой на данные судебного реестра.
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