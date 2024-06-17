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    Скот этот хереньКремень: организа...
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    А что, на еге обязательно знать фамилию, перестроичного режиссера,достойней кандидатур наверное нет.«Система работает...
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Соратника Залужного обвинили в вымогательстве денег у бойцов за перевод в тыл

Соратника Залужного обвинили в вымогательстве денег у бойцов за перевод в тыл

Государственное бюро расследований Украины начало расследование о вымогательстве взяток у находящихся на передовой бойцов ВСУ, передаёт украинское издание «Главком» со ссылкой на данные судебного реестра.

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