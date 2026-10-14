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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле начали устанавливать знаки, запрещающие выход на лед

В Барнауле начали устанавливать знаки, запрещающие выход на лед

Предупреждения разместят у всех городских водоемов, в том числе на берегах Оби В Барнауле начали готовить городские водоемы к зимнему сезону.

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