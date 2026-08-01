В России изменили порядок получения налоговых уведомлений

С 1 августа в России упростили порядок получения налоговых уведомлений через портал «Госуслуги». Теперь ФНС будет автоматически направлять их всем зарегистрированным пользователям, без необходимости заранее подавать специальное заявление.
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