В утренние часы в отдельных районах может образоваться туман В Алтайском крае синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях, при которых загрязняющие вещества могут накапливаться у поверхности земли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Сенатор возмутилс...
- НН Сенатор возмутилс...
- Сенатор возмутилс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым